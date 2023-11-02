Медики, учителя и участники СВО смогут купить российские электромобили за две трети от стоимости

Правительство расширило программу льготного автокредитования. Теперь скидку до 25% от стоимости автомобиля могут получить граждане с инвалидностью. Ранее скидкой могли воспользоваться медработники, учителя, участники СВО и члены их семей.

"В программе участвуют автомобили производства АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ, Haval, произведенные на заводе в Тульской области, а также электромобили Evolute и "Москвич 3е", - говорится в сообщении пресс-службы кабина.

Также увеличена скидка на покупку российских электромобилей в рамках программы – до 35% (но не более 925 тыс. руб.). Стоит отметить, что стоимость Evolute начинается от 3 млн руб., электрического "Москвича" – от 4 млн руб.

Программа продолжит действовать до конца 2026 года. В ближайшие три года на года на ее реализацию будет выделено порядка 30 млрд руб.