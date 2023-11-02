02 Ноября 2023
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Армия и ВПК За рубежом Украина
Фото: Reuters/Ints Kalnins

ФРГ поставила Украине еще 25 танков Leopard 1A5

Германия поставила на Украину еще 25 танков Leopard 1A5, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ.

Всего Берлин передал Киеву уже 115 таких машин, сообщает РИА Новости.

Также Украине переданы надводные и разведывательные беспилотники, радары для наблюдения за воздушным пространством и другая военная помощь.

В конце октября Forbes сообщил, что за последние дни армия украинского режима потеряла три танка Leopard 2. Отмечалось, что это самая тяжелая потеря Украиной танков западного производства с начала наступления в июне.

Как заявил военный аналитик Эндрю Перпетуа, за четыре месяца боевики потеряли пять Leopard 2A4, три Leopard 2A6 и один Challenger 2 - в сумме девять из примерно 150, которые поставили западные кураторы.

Теги: ФРГ, Украина, Leopard 1A5


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