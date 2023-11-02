Бахрейн отозвал посла в Израиле

Бахрейн стал вторым арабским государством, которое отзывает своего посла в Израиле и приостанавливает экономические отношения с этой страной, соответствующее заявление сделала нижняя палата парламента Бахрейна. Ранее своего посла в Израиле отозвала Иордания.

Израильский посол покинул Бахрейн.

Также послов отозвали латиноамериканские страны: Колумбия и Чили, а Боливия и вовсе разорвала дипломатические отношения с Израилем.

Отношения между Израилем и Бахрейном были нейтральными, эти две стране не имели вооруженных конфликтов, хотя Бахрейн, как и большинство арабских стран, не признавал официально Израиль и традиционно поддерживал создание независимого палестинского государства. После объявления о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, правительство Бахрейна также объявило о подобном шаге и подписало мирный договор с Израилем 15 сентября 2020 года.