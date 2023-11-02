02 Ноября 2023
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Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС

Свидетели: Сожжение Корана и погромы в Махачкале координировал один Telegram-канал

Свидетели по делу волгоградца Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, в суде указали на тот же Telegram-канал, через который курировались беспорядки в Махачкале. Об этом сообщает РИА Новости.

На судебном заседании допросили двух свидетелей: имама городской соборной мечети Волгограда Ильяса Бектимирова и журналиста волгоградского сетевого издания Ивана Богданова. Оба они указали на Telegram-канал "Утро Дагестан".

В мае Никита Журавель стал фигурантом уголовного дела после того, как в Волгограде сжег Коран недалеко от мечети. После этого министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил президенту Владимиру Путину, что считает справедливым направление Журавеля в СИЗО Чечни. Путин одобрил это решение.

29 октября толпа мужчин численностью более тысячи устроила погромы в махачкалинском аэропорту. Недовольство людей вызвала новость о том, что якобы в регион прибыл рейс из Израиля. Несмотря на усилия правоохранителей, толпа смогла прорваться на взлетно-посадочную полосу. Спустя время воздушная гавань Махачкалы была освобождена от незаконно проникших туда людей. Возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Задержаны 83 человека.

30 октября основатель Telegram Павел Дуров анонсировал блокировку в мессенджере каналов, призывающих к насилию. Об этом она написал в своем telegram-канале, проиллюстрировав пост примером такого канала – сообществом "Утро Дагестана".

Теги: Telegram-канал, сожжение Корана, беспорядки в Махачкале


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