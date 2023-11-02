Бывшее руководство ПГНИУ предстанет перед судом из-за нападения на университет

Бывший ректор Пермского государственного национального исследовательского университета Дмитрий Красильников, бывший проректор Павел Блусь, начальник отдела контроля университета Михаил Мухачев и сотрудница Росгвардии Наталья Голованова предстанут перед судом по делу о нападении на пермский университет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Красильникова, Блуся и Мухачева обвиняют в том, что они не обеспечили достаточный уровень антитеррористической защищенности университета. В вузе должна была быть установлена система оповещения на случай вооруженного нападения, включающая трансляции через громкоговорители инструкций для учащихся и сотрудников вуза о действиях в экстренных ситуациях. Однако система оповещала только о действиях при пожаре.

Обвиняемые знали о недостатках, составили акт обследования и другие документы, согласно которым вуз соответствовал требованиям безопасности. Документы были подписаны сотрудницей Росгвардии Натальей Головановой.

20 сентября 2021 г. пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении ПГНИУ и на прилегающей к нему территории устроил стрельбу из ружья.

В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести. В ведомстве отмечают, что в университете возникла паника. И студенты рисковали своей жизнью, выпрыгивая из окон, не имея указаний на безопасные пути отхода.

В СКР также отмечают, что Генпрокуратура РФ неоднократно высказывала мнение, что действия руководства университета и сотрудника Росгвардии не образуют состав инкриминируемого им преступления, поскольку жертвы пострадали непосредственно от умышленных действий Бекмансурова, которого приговорили к пожизненному заключению. Однако собранными в ходе следствия доказательствами, в том числе проведенной ситуационной экспертизой подтверждается, что при наличии соответствующей системы оповещения у находившихся в университете людей, ставших жертвами вооруженного нападения, имелась бы реальная возможность укрыться в безопасном месте.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Следственным комитетом России в Минобрнауки и Росгвардию направлены представления о необходимости соблюдения нормативных требований антитеррористической защищенности в учебных учреждениях.

Отметим, в ПГНИУ ранее заявили, что вуз в полном объеме исполняет все свои обязательства и планы и напомнили о презумпции невиновности. Напомним также, что в феврале текущего года ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников написал заявление об освобождении от занимаемой должности по состоянию здоровья. В СМИ появилась информация о том, что у Красильникова якобы была диагностирована ишемическая болезнь сердца. Сообщается, будто бы состояние здоровья бывшего ректора ухудшилось после трагедии в университете.