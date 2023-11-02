В Екатеринбурге завершено расследование убийства троих детей их матерью

02 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге завершено расследование убийства троих детей их матерью

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела по факту убийства трех детей. Их мать признана невменяемой.
Читайте также:

Трагедия случилась в конце декабря прошлого года. По версии следствия, мать убила своих детей. Женщина посчитала, что якобы "наступил Апокалипсис, в городах много бесов", и бесы, как она полагала, "вселились" в троих ее чад.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на месте происшествия в те декабрьские дни 2022 года работала группа оперативников уголовного розыска полиции, которые опрашивали соседей и собственника квартиры, в которой произошло это ЧП.

"Также сотрудники МВД проводили подворно-поквартирный обход. Личности погибших детей и их матери, находившейся в декретном отпуске, также были установлены представителями МВД", - отметил полковник Горелых.

Анастасия Петрова, обвиняемая в убийстве своих детей(2022)|Фото: Накануне.RU

Как сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области Александр Сапегин, по делу допрошено свыше 20 свидетелей. Была истребована и проанализирована характеризующая документация, проведены осмотры места происшествия и предметов, а также выемки и целый ряд экспертиз. Комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что женщина не может осознавать характер своих действий и руководить ими. В связи с этим она нуждается в принудительном лечении в медорганизации.

Сейчас расследование завершено. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру. Затем их передадут в суд, который решит вопрос о принудительных мерах медицинского характера.

Теги: убийство, дети, СК, дело, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.09.2023 08:26 Мск Обвиняемую в детоубийстве екатеринбурженку оставят в СИЗО до конца декабря
Ранее 30.08.2023 14:35 Мск Обвиняемую в детоубийстве екатеринбурженку окончательно признали невменяемой 
Ранее 31.07.2023 14:17 Мск Обвиняемую в детоубийстве екатеринбурженку признали невменяемой
Ранее 24.05.2023 11:52 Мск Екатеринбурженке, обвиняемой в убийстве двоих сыновей и дочки, продлили арест на 4 месяца
Ранее 22.02.2023 14:19 Мск Обвиняемую в убийстве троих детей мать из Екатеринбурга оставили в СИЗО
Ранее 28.12.2022 15:04 Мск Муж обвиняемой в детоубийстве екатеринбурженки проходит по делу как свидетель
Ранее 28.12.2022 14:48 Мск Обвиняемую по делу о детоубийстве в ЖК "Бажовский" отправили в СИЗО
Ранее 28.12.2022 14:46 Мск Адвокат: обвиняемой в детоубийстве екатеринбурженке подливали наркотик
Ранее 28.12.2022 13:48 Мск Обвиняемая в детоубийстве в ЖК "Бажовский" заявила, что находилась под наркотиками
Ранее 27.12.2022 15:16 Мск Жительнице Екатеринбурга предъявлено обвинение в убийстве троих детей
Ранее 27.12.2022 08:56 Мск Глава СКР взял на контроль расследование детоубийства в ЖК "Бажовский"
Ранее 27.12.2022 07:57 Мск Была под наркотиками. Стали известны анализы матери, подозреваемой в детоубийстве в ЖК "Бажовский"
Ранее 26.12.2022 18:40 Мск Началось расследование обстоятельств гибели детей в Екатеринбурге
Ранее 26.12.2022 16:16 Мск СК возбудил уголовное дело после детоубийства в ЖК "Бажовский"
Ранее 26.12.2022 15:46 Мск В ЖК "Бажовский" в Екатеринбурге мать убила троих детей

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}