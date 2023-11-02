В Екатеринбурге завершено расследование убийства троих детей их матерью

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела по факту убийства трех детей. Их мать признана невменяемой.

Трагедия случилась в конце декабря прошлого года. По версии следствия, мать убила своих детей. Женщина посчитала, что якобы "наступил Апокалипсис, в городах много бесов", и бесы, как она полагала, "вселились" в троих ее чад.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на месте происшествия в те декабрьские дни 2022 года работала группа оперативников уголовного розыска полиции, которые опрашивали соседей и собственника квартиры, в которой произошло это ЧП.

"Также сотрудники МВД проводили подворно-поквартирный обход. Личности погибших детей и их матери, находившейся в декретном отпуске, также были установлены представителями МВД", - отметил полковник Горелых.

Как сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области Александр Сапегин, по делу допрошено свыше 20 свидетелей. Была истребована и проанализирована характеризующая документация, проведены осмотры места происшествия и предметов, а также выемки и целый ряд экспертиз. Комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что женщина не может осознавать характер своих действий и руководить ими. В связи с этим она нуждается в принудительном лечении в медорганизации.

Сейчас расследование завершено. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру. Затем их передадут в суд, который решит вопрос о принудительных мерах медицинского характера.