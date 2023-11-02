Продажи "АвтоВАЗа" побили 10-летний рекорд

"АвтоВАЗ" заявил о рекордных продажах за последние десять лет. В октябре компании удалось продать 40 912 автомобилей Lada – это +113,7% к октябрю 2022 года.

По данным концерна, Lada заняла 40% рынка легковых автомобилей в стране. А с начала года продажи составили 283 464 автомобиля (+98% к 2022).

Еще один рекорд у Lada Granta: впервые с момента появления модели на рынке ее продажи превысили 20 тыс. автомобилей в месяц.

Все эти рекорды вряд ли были бы возможны, если бы не ограничение импорта в Россию европейских, американских, японских и корейских машин по причине санкций из-за начала СВО.

"Рост показали и автомобили сегмента LCV: за 10 месяцев было продано 3347 коммерческих Lada, что на 36,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - хвастаются на "АвтоВАЗе".