В ДТП под Режом погибли два человека. Еще трое госпитализированы

Сегодня в районе 64 км автотрассы "Екатеринбург – Реж – Алапаевск" произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

По предварительным данным, "Хендай" белого цвета выехал на встречную полосу и столкнулся с "Хендай Солярис". Водитель и пассажир первого автомобиля скончались. Водитель и дети-пассажиры 6 и 7 лет из второго авто были госпитализированы в больницу для обследования и оказания медицинской помощи.

Режевская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП. На место происшествия выехал Режевской городской прокурор Николай Удалов.

"Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, будет дана оценка соблюдению требований законодательства при содержании автомобильных дорог. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - рассказали в ведомстве.

Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки.

Напомним, 25 октября на 43 км трассы "Екатеринбург - Тюмень" произошло смертельное ДТП. В ГИБДД Свердловской области упрекнули власти за непринятые меры к зимним условиям на дорогах, в результате чего участились случаи аварий.