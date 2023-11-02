02 Ноября 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Прокуратура Свердловской области / t.me/sverdlovskprok

В ДТП под Режом погибли два человека. Еще трое госпитализированы

Сегодня в районе 64 км автотрассы "Екатеринбург – Реж – Алапаевск" произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

По предварительным данным, "Хендай" белого цвета выехал на встречную полосу и столкнулся с "Хендай Солярис". Водитель и пассажир первого автомобиля скончались. Водитель и дети-пассажиры 6 и 7 лет из второго авто были госпитализированы в больницу для обследования и оказания медицинской помощи.

Режевская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП. На место происшествия выехал Режевской городской прокурор Николай Удалов.

ДТП в районе 64 км. автотрассы "г. Екатеринбург –г. Реж – г. Алапаевск"(2023)|Фото: Прокуратура Свердловской области / t.me/sverdlovskprok

"Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, будет дана оценка соблюдению требований законодательства при содержании автомобильных дорог. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - рассказали в ведомстве.

Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки.

Напомним, 25 октября на 43 км трассы "Екатеринбург - Тюмень" произошло смертельное ДТП. В ГИБДД Свердловской области упрекнули власти за непринятые меры к зимним условиям на дорогах, в результате чего участились случаи аварий.

Теги: Реж, ДТП, авария


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