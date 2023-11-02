02 Ноября 2023
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Фото: Правительство Пермского края

Плату за проезд по мосту через Чусовую планируется ввести с декабря 2024 года

Плату за проезд по построенному мосту через Чусовую планируется ввести с 5 декабря 2024 года, сообщает "Ъ-Прикамье".

Запланированный уровень годового сбора составляет 770 млн руб., плата концессионеру 761,6 млн руб. и 770 млн руб. в 2025 и 2026 годах соответственно.

Ранее зампред краевого правительства Андрей Алякинский 22 декабря 2022 года на торжественном мероприятии по случаю открытия движения по новому мосту через Чусовую заявлял, что власти определятся с размером платы в 2024 году.

Концессионное соглашение по Чусовскому мосту было подписано в 2017 году. Концессионером выступило "Пермская концессионная компания", генподрядчиком было выбрано "Стройтрансгаз". Соглашением было предусмотрено, что рядом с открытым в 1996 году старым мостом построят еще один, новый переход, а старый мост отреставрируют и вновь пустят по нему движение. Новый мост был введен в эксплуатацию в конце декабря 2022 года, после чего старый сразу закрылся на ремонт. Однако реконструкция долго не начиналась из-внутренних споров "Стройтрансгаз" с подрядчиком работ. Сейчас краевые власти рассматривают возможность расторжения концессии.

Теги: Чусовая, мост, плата


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