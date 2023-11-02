В Екатеринбурге представлена концепция спортивного квартала с парком и озером

В Екатеринбурге появится современный спортивный квартал с парком и озером. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Русской медной компании.

Общая площадь застройки составит почти 90 тысяч квадратных метров, а еще 45 тысяч квадратных метров займет площадь реконструируемой дороги. Спортивный квартал "Архангел Михаил" – это уникальный комплекс для спорта, отдыха и досуга всей семьи. Его концепция связана с развитием спорта и активного образа жизни среди молодежи Екатеринбурга, а также созданием профессиональной базы для занятий спортом. По планам здесь будет все для занятий спортом взрослых и детей, зоны для прогулок, отдыха, покупок.

Архитектурная концепция вдохновлена идеями минимализма и брутализма. Ключевым объектом станет современный многофункциональный спортивный комплекс из нескольких зданий. Он состоит из основного спортивно-тренировочного здания площадью почти 20 тысяч квадратных метров и двух административных помещений, которые соединены между собой наземными переходами.

Комплекс рассчитан на 450 посетителей. Внутри будет большая зона для занятий единоборствами, крупнейший в городе фитнес-зал с зоной кроссфита и комплексом SPA, просторное кафе, в том числе со спортивным питанием, конференц-зал на 250 человек, а также самый большой в России подземный тир, который станет тренировочной площадкой для Академии практической стрельбы.

Тир рассчитан на стрельбу из спортивных пистолетов, а также airsoft (стрельба для детей с 12 лет). Он будет выполнен в виде одной стрелковой галереи без колонн размером 30 на 86 метров. Помещение оснастят специализированным освещением и адаптивной системой вентиляции. Также в тире планируется внедрить мультимедийную систему с выводом на экраны процесса стрельбы и возможностью проведения прямых трансляций.

Прямо напротив спортивного комплекса уже строится паркинг на 277 машиномест, предусмотрены стоянки для автобусов спортивных команд. На территории паркинга будет зарядная станция для электромобилей и электроавтобусов.

Далее вдоль улицы расположатся Autolab by RCC – детейлинг центр, автомойка с административным зданием и ресторан NEONI с террасами на крыше. Через дорогу от этих объектов завершаются работы по организации современной АЗС, которая будет оснащена зарядными станциями для электрокаров. Объем запасов топлива, размещаемый на участке проектирования, составит 200 кубических метров. Виды топлива – ДТ, 92, 95, 100. Внутри АЗС будет организовано стильное кафе.

Рядом с детейлинг центром расположен пруд. Уже проведена его очистка, благоустроена береговая линия. В следующем году предусмотрено благоустройство песчаного пляжа, дорожек из террасной доски и установка шезлонгов.

Также в следующем году в квартале появится первый и единственный на Урале крытый экстрим-парк площадью 22 тысячи квадратных метров, из них крытая часть экстрим-парка составит 8 тысяч квадратных метров. Парк будет включать в себя такие зоны и направления, как падел-теннис, скалодром, ниндзя парк, батутную зону, стрит зону, скейт зону, стрит памп-трек, детский памп-трек, универсальный зал, паркур зону, детскую зону, амфитеатр, экстрим зону, раздевалки и медицинский пункт. Напротив парка строится вторая многоуровневая парковка.

В квартале планируется также построить гостиницу и современный реабилитационный центр для спортсменов. Данные объекты еще на стадии проектирования.

Для маленьких членов семьи появится парк для прогулок и отдыха площадью 9 тысяч квадратных метров со скамейками и дорожками для прогулок, зелеными насаждениями и малыми архитектурными формами. Парк будет оснащен также картой навигации, урнами, современными туалетами и инфраструктурой для людей с ограниченными возможностями.

В этом году начато благоустройство территории вокруг улицы: весной будет построен новый выезд на объездную дорогу. Сквозной проезд позволит разгрузить пробку на улице Светлореченская, а также разделит потоки движения к Широкой речке и Чусовскому тракту. Планируется расширение левой полосы объездной дороги по улице Начдива Онуфриева длиной не менее 100 метров, что позволит удобно и заблаговременно перестраиваться с улицы Архангела Михаила.

Для безопасности пешеходов вдоль всей улицы будут организованы велосипедные дорожки и современные безопасные пешеходные переходы – новые установки с проекционной подсветкой "Зебра". В этом сезоне вдоль всей улицы построены новые канавы для ливневых стоков, установлено современное уличное освещение. Опоры освещения имеют дизайнерскую подсветку и соответствуют всей концепции квартала.

Также организованы новые тротуары, обновлено дорожное покрытие. Здания квартала будут оформлены архитектурной подсветкой, а прогулочные зоны – ландшафтным освещением.