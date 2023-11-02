02 Ноября 2023
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Прорывы свердловских атомщиков пока не сулят удешевление электричества для жителей

Появление на Белоярской АЭС в Свердловской области натриевых теплоносителей и применение инновационного топлива для обеспечения замкнутой реакции не снизят стоимость электроэнергии для потребителей.

"По БН-800 на цене электроэнергии не скажется — надо перестроить всю экономику по этой схеме. Это даст экономический эффект, когда заработает пропорция "один быстрый реактор на четыре водо-водяных", когда получится организовать переработку в рамках целой страны. Это вопрос не одного дня", — сказал Накануне.RU первый заместитель главного инженера БАЭС по эксплуатации Илья Филин.

Энергоблок № 4 с реактором на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-800 ("Быстрый натриевый") вырабатывает на БАЭС электроэнергию с 10 декабря 2015 г. Помимо производства электроэнергии, он обеспечил промышленную отработку технологии замкнутого ядерно-топливного цикла. В 2022 г. четвертый энергоблок полностью перевели на инновационное МОКС-топливо. Его применение позволит в десятки раз увеличить топливную базу атомной энергетики, а главное — ​в реакторе БН‑800 можно повторно, после соответствующей переработки, использовать облученное ядерное топливо других АЭС. В 2030 г. ожидается ввод на БАЭС реактора БН-1200.

Но эксперты отмечают, что пока развитие атомных электростанций не ведет к снижению стоимости электроэнергии для потребителей, если не сказать наоборот — тарифы еще и растут, ведь, по сути, строительство АЭС закладывается в них. В 2022 г. жители и промышленные потребители Свердловской области ощутили рекордный скачок цен на электричество. При этом, по сравнению со старыми электростанциями, угольными или газовыми, АЭС действительно выдают дешевую электроэнергию.

Теги: Белоярская аЭС, БН-1200, МОКС-топливо


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