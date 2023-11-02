Новорожденная панда в Московском зоопарке начала видеть и слышать

Новорожденная панда в Московском зоопарке начала слышать и видеть предметы, расположенные рядом с ней.

Детеныш недавно появился у звезды зоопарка – панды Диндин. Диндин долгое время ни на секунду не оставляла своего медвежонка. Но вот отпрыск немного подрос и сотрудники зоопарка смогли обследовать маленькую пандочку.

Фотографии и первые впечатления от общения с новорожденной пандой в своем Telegram-канале опубликовала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

"Малышку осмотрели. Все хорошо. Она сегодня много лаяла на нас, пугала. Потому что начала слышать и начала видеть предметы, которые рядом", - рассказала Акулова.