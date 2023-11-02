02 Ноября 2023
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Фото: t.me/svetlanaakulova1 / Светлана Акулова / Московский зоопарк

Новорожденная панда в Московском зоопарке начала видеть и слышать

Новорожденная панда в Московском зоопарке начала слышать и видеть предметы, расположенные рядом с ней.

Детеныш недавно появился у звезды зоопарка – панды Диндин. Диндин долгое время ни на секунду не оставляла своего медвежонка. Но вот отпрыск немного подрос и сотрудники зоопарка смогли обследовать маленькую пандочку.

Фотографии и первые впечатления от общения с новорожденной пандой в своем Telegram-канале опубликовала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

"Малышку осмотрели. Все хорошо. Она сегодня много лаяла на нас, пугала. Потому что начала слышать и начала видеть предметы, которые рядом", - рассказала Акулова.

Детеныш панды в Московском зоопарке.(2023)|Фото: t.me/svetlanaakulova1 / Светлана Акулова / Московский зоопарк

Теги: панда, московский зоопарк, детеныш


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