Армения предлагает России соглашение для обхода решений Международного уголовного суда

Армения предлагает России подписать межгосударственное соглашение, которое позволит обойти требования Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Одно из требований МУС сейчас – арестовать Владимира Путина, а Армения, как государство, признающее юрисдикцию МУС, должна будет выполнять решения суда.

"За несколько месяцев до ратификации Римского статута мы предложили России подписать двустороннее соглашение, чтобы наши межгосударственные правоотношения не подвергались проверке в международных структурах, чтобы ратификация не повлияла на наши отношения. Ответа, по сути, мы пока не получили, но до вступления Римского статута в силу еще есть много времени. Юридически мы можем иметь соглашение, исключающее применение решений международного суда по вопросам, касающимся двух стран", - заявил вице-спикер парламента, член правления партии премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" Акоп Аршакян.

Ранее МИД России заявил, что расценивает решение Армении о ратификации Римского статута как недружественное, о возможности подписания межгосударственного соглашения в Москве не сообщали.