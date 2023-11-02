Промплощадку "Росатома" в Екатеринбурге собираются пустить с молотка

Промышленную площадку "Росатома" на улице Завокзальная, 9 в Екатеринбурге выставили на торги. Соответствующая информация появилась на сайте Гис Торги.

Согласно информации на странице лота, вместе с площадкой покупатель получит три федеральных недвижимых объекта и шесть движимых объектов вблизи овощебазы №4. Начальная цена составляет 33 млн 938 тыс. рублей, шаг аукциона - 1 млн 696 тыс. 900 рублей.

Торги запланированы на 16 ноября.

Как сообщает "Ъ-Урал", имущество принадлежит российскому правительству и закреплено за комбинатом "Электрохимприбор". Согласно информации сервиса Kartoteka.ru, организация принадлежит корпорации "Росатом".