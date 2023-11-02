89% молодых людей во Владимирской области трудоустраиваются, обратившись в службу занятости

Молодые люди в возрасте от 14 до 34 лет находят работу во Владимирской области в среднем за 43 дня, в 2022 году средний период трудоустройства составлял 49 дней, сообщает Министерство труда и занятости населения Владимирской области.

Сопровождение молодёжи начинается ещё на старте образовательного процесса – карьерные эксперты центра занятости проводят тестирование на профессиональное самоопределение, знакомят с возможностями службы занятости и особенностями локального рынка труда, используя для этого современные инструменты единой цифровой платформы «Работа России».

Особое внимание уделяется трудоустройству выпускников. Областная Служба занятости населения проработала типичные проблемы, влияющие на трудоустройство (отсутствие понимания, где искать работу, несоответствие приобретённых навыков современным запросам), после чего создала алгоритмы их решения. «Это целый набор инструментов, позволяющий в максимально короткие сроки адаптироваться на рынке труда», – отметила директор Центра занятости населения Владимирской области Наталья Крылова.

Сервис «Моё первое резюме» помогает определить сильные стороны кандидатов и составить конкурентоспособное резюме, сервис «Репетиция собеседования-онлайн» позволяет подготовиться к первому собеседованию.

Государственная услуга по социальная адаптации безработных на рынке труда направлена на формирование навыков активного поиска работы. Вначале проводят тестирование и анализируют, что мешает найти работу, на основе выявленных причин составляется план мероприятий. Занятия проходят в группе или индивидуально, на них рассказывают о технологии поиска работы, как планировать карьеру, рассматривают методы самопрезентации.

Молодым специалистам без опыта работы в центре занятости могут предложить пройти оплачиваемую стажировку. Это отличная возможность попробовать себя в профессии и получить практические навыки. Из средств областного бюджета работодателю компенсируют часть заработной платы стажёра и ј часть минимального размера оплаты труда к зарплате наставника.

Помимо этого, специалисты службы занятости помогают оформить самозанятость, получить дополнительное образование и переподготовку. С начала года услугами службы занятости воспользовались более 10 тысяч молодых жителей Владимирской области в возрасте от 14 до 34 лет, сообщает пресс-служба Правительства региона.