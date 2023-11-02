Путин подписал закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ

Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, отменяется статья 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный Россией 24 сентября 1996 года в Нью-Йорке.

Напомним, что о возможном отзыве ратификации ДВЗЯИ 5 октября заявил глава страны Владимир Путин, а уже 12 октября общественность узнала, что профильный комитет Госдумы подготовил соответствующий законопроект.

25 октября Совет Федерации вслед за Госдумой одобрил закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что этот шаг будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор.