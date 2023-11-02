Украина объявила компанию Nestle "международным спонсором войны"

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло компанию Nestle в список "международных спонсоров войны" из-за того, что она продолжает работать в России, поставлять товары и расширять свою российскую производственную базу.

В НАПК напомнили, что Nestle принадлежит более 2 тыс. брендов по всему миру, включая такие известные как KitKat, Nescafe, Nesquik, Nestea, а прибыль от российского рынка, по данным агентства, составляет лишь немногим больше 2% от общего дохода компании.

"Nestle объясняет свою позицию тем, что компания обеспечивает население России товарами первой необходимости, а также заботится о своих сотрудниках в России. В Nestle в России работает более 7 тыс. сотрудников. <…> Кроме того, компания завозит не только сырье для товаров первоначальной необходимости, но пытается скрыто направлять в Россию технологическое оборудование для развития собственного бизнеса ", - говорится в сообщении агентства.

После начала СВО в компании заявили о приостановлении экспорта и импорта в Россию, за исключением товаров первой необходимости.

Ранее НАПК объявило "международными спонсорами войны" компании PepsiCo и Mars.