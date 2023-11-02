02 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Развитие игрового мира и медицины. Выставка "Форум Будущего" впервые пройдет в Екатеринбурге

Екатеринбург впервые примет на своей площадке IT-конгресс и выставку "Форум Будущего". Развитие цифровой индустрии в России, как дожить до 120 лет и предугадывать ДТП - обо всем этом гости и жители уральской столицы смогут узнать уже в декабре.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, мероприятие пройдет 5-6 декабря 2023 года на площадке Конгресс-центра МВЦ "Екатеринбург-Экспо" (ЭКСПО-бульвар, 2). Одной из основных целей форума является содействие выполнению национальной программы "Цифровая экономика РФ". Всего в деловой программе будет 35 секций. Основных треков пять: "Искусственный интеллект", "Кибербезопасность", "Кадры", "Город в цифрах", "Системные вопросы". Пленарная сессия пройдет 6 декабря и будет посвящена искусственному интеллекту.

Участники поделятся лучшими практиками, обсуждая актуальные вопросы. Среди них возможности современной медицины, перспективы игровой индустрии. Спикерами форума выступят признанные эксперты в области IT со всей страны, представители Минцифры России и подведомственных организаций.

Лекциями все не ограничится. Даже если тема цифровой индустрии от вас далека, всегда можно посетить выставку и своими глазами увидеть достижения отечественных компаний в области IT. Организаторы уже обещают продемонстрировать аппаратно-программный технологический комплекс для создания и использования высокоточных 3D-стереомоделей городов, оборудование для майнинга, гиперспектральную камеру, формирующую изображения по 512 спектральным каналам и многое другое.

А 7 декабря состоятся технические туры на объекты IT-сферы Свердловской области. Вход на "Форум Будущего" бесплатный по предварительной регистрации.

Теги: Форум Будущего, Екатеринбург, выставка, IT-конгресс


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