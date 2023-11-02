В Тюмени бизнесмен вступил в сговор с чиновниками и обманул государство на 17 миллионов

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с земельными участками на сумму более 17 млн рублей в отношении бывшего руководителя "Агрорент", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Установлено, что с сентября 2020 года по август 2021 года подсудимый, будучи руководителем аффилированного юридического лица, вступил в сговор с чиновниками управления земельным фондом Росимущества Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО и заключил договор аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности.

Затем участники преступной группы представили в региональные управления Росреестра и Росимущества ложные сведения об объектах недвижимости, расположенных на арендованном земельном участке, что позволило приобрести его без проведения торгов по кадастровой стоимости за 155 тыс. рублей.

В дальнейшем они разделили земельный участок на части и продали гражданам под строительство жилых домов. Ущерб государству превысил 17 млн руб. В ходе следствия на денежные средства подсудимого в сумме более 18 млн рублей наложен арест.

Суд отправил виновного в колонию общего режима на два с половиной года и оштрафовал на 500 тыс. руб.



Также суд удовлетворил гражданский иск Управления Росимущества о взыскании с виновного суммы причиненного ущерба.



Один из членов преступной группы осужден в августе 2023 года на три года 6 месяцев лишения свободы, в отношении двоих уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.