В Тюмени бизнесмен вступил в сговор с чиновниками и обманул государство на 17 миллионов

02 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени бизнесмен вступил в сговор с чиновниками и обманул государство на 17 миллионов

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с земельными участками на сумму более 17 млн рублей в отношении бывшего руководителя "Агрорент", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Установлено, что с сентября 2020 года по август 2021 года подсудимый, будучи руководителем аффилированного юридического лица, вступил в сговор с чиновниками управления земельным фондом Росимущества Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО и заключил договор аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности.

Затем участники преступной группы представили в региональные управления Росреестра и Росимущества ложные сведения об объектах недвижимости, расположенных на арендованном земельном участке, что позволило приобрести его без проведения торгов по кадастровой стоимости за 155 тыс. рублей.

В дальнейшем они разделили земельный участок на части и продали гражданам под строительство жилых домов. Ущерб государству превысил 17 млн руб. В ходе следствия на денежные средства подсудимого в сумме более 18 млн рублей наложен арест.

Суд отправил виновного в колонию общего режима на два с половиной года и оштрафовал на 500 тыс. руб.

Также суд удовлетворил гражданский иск Управления Росимущества о взыскании с виновного суммы причиненного ущерба.

Один из членов преступной группы осужден в августе 2023 года на три года 6 месяцев лишения свободы, в отношении двоих уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.

Теги: Росреестр, участки, мошенничество, приговор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}