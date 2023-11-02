02 Ноября 2023
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Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге открылся Центр развития Демидовских территорий

Сегодня, 2 ноября, в Екатеринбурге был дан старт работе историко-культурного Центра развития Демидовских территорий Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, в частности, центр будет заниматься вопросами развития туризма в тех местах региона, которые неразрывно связаны с промышленным освоением Урала представителями династии Демидовых. Сегодня таких территорий насчитывается 22.

Евгений Куйвашев и Эдуард Россель(2023)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Центр развития Демидовских территорий Свердловской области расположен в историческом здании на улице Карла Либкнехта, 2. Здесь созданы экспозиции "Дорогой Демидовых. Урал" и "Неизвестные сокровища", а также интерактивная комната-вагон.

Кроме этого, в стенах центра разместились библиотека и сувенирный магазин. Планируется, что все это позволит поближе познакомиться с наследием рода Демидовых.

бюст Никиты Демидова(2023)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Теги: Демидовы, центр, открытие, Екатеринбург


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