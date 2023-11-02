В Кремле не согласны с Залужным по поводу тупика на фронте

В Кремле не согласились с командующим украинскими войсками генералом Валерием Залужным, заявившим, что военный конфликт зашел в тупик.

"Нет, он [конфликт] не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в интервью изданию The Economist Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ развивается не так, как планировалось, "глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет".