02 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Свердловский минздрав ввел масочный режим в местных больницах

В медучреждения Свердловской области вернули масочный режим. Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального министерства здравоохранения от 1 ноября текущего года.

"Приказываю руководителям медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Свердловской области, обеспечить соблюдение масочного режима, сотрудниками медицинских организаций, пациентами амбулаторной поликлинических подразделений, пациентами стационарных отделений в период подъема заболеваемости ОРЗ, в том числе НКВИ, гриппом и внебольничными пневмониями", - говорится в документе.

В нем также приказано запретить посещение стационарных отделений медицинских организаций лицами, не имеющими отношения к получению или оказанию медицинской помощи, обеспечению деятельности медицинских организаций до особого распоряжения. В период роста заболеваемости всем сотрудниками ежедневно будут измерять температуру и опрашивать на наличие симптомов ОРЗ, после чего в обязательном порядке вносить данные в журнал регистрации.

Пациенты с признаками ОРЗ будут временно изолированы в специальные палаты или блоки, пока не будет принято решение о перегоспитализации. Аналогичные ограничения рекомендуются ввести и в негосударственных медучреждениях.

Приказ подписал исполняющий обязанности министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков.

Теги: минздрав, больница, масочный режим


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