02 Ноября 2023
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

"Ремдизель" купил пермские "Мотовилихинские заводы" за 1,3 млрд с "небольшой скидкой"

Цена продажи производственных мощностей производителя реактивных систем залпового огня типа "Град" и "Смерч" - ПАО "Мотовилихинские заводы" - составила 1 млрд 276 млн руб. Сообщение о заключении договора купли-продажи опубликовал конкурсный управляющий предприятия на федресурсе, передает корреспондент Накануне.RU.

При этом, цена стала меньше на 24 млн руб., а изначально составляла ровно 1,3 млрд.

"Конкурсный управляющий отмечает, что цена по договору отличается от стоимости имущества определенной по результатам торгов в меньшую сторону в связи с уменьшением размера дебиторской задолженности ООО "Тепло-М", ООО "МГМ" и ЗАО "СКБ" на дату заключения договора и соответствующим уменьшением цены лота пропорционально произошедшему на момент заключения договора купли-продажи изменению размера дебиторской задолженности", - говорится в сообщении.

С 2018 года предприятие "Мотовилихинские заводы" находится в процедуре конкурсного производства, банкротство проходит под управлением "Ростеха". 22 сентября 2023 г. стало известно, что "Ремдизель" выиграл торги по продаже производственных мощностей предприятия. На торги заявился один участник с предложением 1,3 млрд руб.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, комментируя продажу "Мотовилихи", отметил, что оборонное предприятие наконец-то выходит из процедуры банкротства, и заявил, что все усилия по сохранению "Мотовилихи" в контуре оборонно-промышленного комплекса России увенчались успехом. Предприятие загружено заказами на несколько лет вперед и показывает устойчивую прибыль.

Компания "Ремдизель" ранее входила в структуру "КамАЗа" (ГК "Ростех"), но затем компанию вывели в отдельное юрлицо. В "Ростехе" заявляют, что больше не владеют "Ремдизелем".

Теги: Ремдизель, Мотовилихинские заводы, договор купли-продажи, банкрот


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