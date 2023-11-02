СМИ: Израиль обсуждает выезд лидеров ХАМАС в обмен на освобождение пленных

Израиль может позволить лидерам палестинского радикального движения ХАМАС выехать из сектора Газа в обмен на освобождение заложников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Yedioth Ahronoth (YA).

Издание отмечает, что ликвидация живой силы и инфраструктуры ХАМАС может занять годы и привести к большим потерям. Это вынуждает Израиль рассматривать альтернативные варианты проведения нынешней военной кампании, пишет газета.

Напомним, боестолкновения между сектором Газа и Израилем продолжаются, однако полномасштабного крупного наступления Израиля так и не происходит. СМИ сообщали, что Израиль приостановил планы крупномасштабной наземной операции в Газе и заменил их несколькими ограниченными по согласованию с США.