02 Ноября 2023
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Фото: Majdi Fathi/Global Look Press

СМИ: Израиль обсуждает выезд лидеров ХАМАС в обмен на освобождение пленных

Израиль может позволить лидерам палестинского радикального движения ХАМАС выехать из сектора Газа в обмен на освобождение заложников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Yedioth Ahronoth (YA).

Издание отмечает, что ликвидация живой силы и инфраструктуры ХАМАС может занять годы и привести к большим потерям. Это вынуждает Израиль рассматривать альтернативные варианты проведения нынешней военной кампании, пишет газета.

Напомним, боестолкновения между сектором Газа и Израилем продолжаются, однако полномасштабного крупного наступления Израиля так и не происходит. СМИ сообщали, что Израиль приостановил планы крупномасштабной наземной операции в Газе и заменил их несколькими ограниченными по согласованию с США.

Теги: израиль, хамас, заложники


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