Третье отделение гериатрии во Владимирской области открыли в горбольнице №6 столицы региона

Отделение для пациентов старшей возрастной группы (60+) на 15 коек открыто во Владимире на базе Городской больницы № 6. Для лицензирования гериатрической помощи учреждению здравоохранения направлены 5,5 млн рублей из областного бюджета в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Владимирской области», сообщает пресс-служба Правительства региона.

Из этих средств 2,9 млн выделены на проведение капитального ремонта отделения и 2,6 млн рублей – на закупку 33 единиц медицинского оборудования.

Гериатрическое отделение предназначено для оказания специализированной медицинской помощи пожилым людям, в силу возраста имеющим особенности течения заболеваний. Направление на госпитализацию оформляется врачом-терапевтом, врачом общей практики или врачом-специалистом медицинской организации, в которой наблюдается пациент. Курс лечения составляет 10-12 дней. При выписке из отделения пациентам дают рекомендации по лечению, питанию и двигательной активности.

«В нашем отделении будут лежать пациенты, у которых кроме терапевтических заболеваний ещё синдром старческой астении, основными симптомами которого являются похудение, снижение мышечной массы, двигательной активности, склонность к депрессиям, падениям, когнитивные нарушения и другие распространённые у пожилых людей симптомы. Кроме лекарственной терапии мы будем уделять большое внимание физиолечению. Также у нас будет работать медицинский психолог, он будет проводить с пациентами когнитивные тренинги – учить в игровой форме, как сохранить память и внимание. Наша задача – профилактировать синдром старческой астении и добиться того, чтобы пожилой человек был максимально самостоятелен долгие годы и независим от посторонней помощи», – сообщила Елена Андреева, заведующая гериатрическим отделением ГБ №6 г. Владимира.

Первые пациенты поступили на лечение 1 ноября, сейчас в отделении 5 человек – все из Юрьевца. В очереди на госпитализацию пациенты из ГКБ №5 и Центральной поликлиники Владимира. Отделение принимает пациентов из областного центра и ближайших районов.

Для удобства пациентов коридоры и санузлы гериатрического отделения оборудованы специальными поручнями. В палатах есть кнопки вызова медперсонала.

«Была проведена большая работа. Сделали ремонт, который соответствует всем стандартам и санитарным нормам для гериатрического отделения. Обучили специалистов и закупили необходимое оборудование. Чтобы попасть к нам в отделение, уважаемые жители, обращайтесь к участковым терапевтам, чтобы они дали Вам направление к нам»,- посоветовала Елена Михайлова, главный врач Городской больницы №6 г. Владимира.

Напомним, в регионе функционируют ещё два отделения гериатрии: в Уршельской районной больнице Гусь-Хрустального района и Ковровской городской больнице № 2.