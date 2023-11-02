СМИ: Магазины Adidas могут перезапуститься в России под новым названием

В России могут перезапуститься магазины бренда Adidas под новым названием, передает ТАСС со ссылкой на главу направления новых брендов Союза торговых центров Наталью Кермедчиеву.

По ее данным, структура владельца "Стокманна" и Lamoda Якова Панченко приобрела права на субаренду торговых помещений Adidas. "Это не совсем чистая покупка бизнеса. Они не купили юрлицо, они будут продолжать так же работать и заниматься оптом самостоятельно", — обратила внимание Кермедчиева.

Поэтому в 2024 году могут заработать десятки магазинов бренда под нейтральным названием, первые точки откроются в столице, ассортимент не изменится, но может подорожать процентов на 20.