02 Ноября 2023
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Фото: Reuters/Andreas Gebert

СМИ: Магазины Adidas могут перезапуститься в России под новым названием

В России могут перезапуститься магазины бренда Adidas под новым названием, передает ТАСС со ссылкой на главу направления новых брендов Союза торговых центров Наталью Кермедчиеву.

По ее данным, структура владельца "Стокманна" и Lamoda Якова Панченко приобрела права на субаренду торговых помещений Adidas. "Это не совсем чистая покупка бизнеса. Они не купили юрлицо, они будут продолжать так же работать и заниматься оптом самостоятельно", — обратила внимание Кермедчиева.

Поэтому в 2024 году могут заработать десятки магазинов бренда под нейтральным названием, первые точки откроются в столице, ассортимент не изменится, но может подорожать процентов на 20.

Теги: adidas, магазины, перезапуск


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Ранее 09.06.2023 10:56 Мск СМИ: На российскую сеть Adidas нашлись покупатели

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