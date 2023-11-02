Кремль поддерживает Меликова в вопросе наведения порядка после погромов в Махачкале

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Дагестана Сергея Меликова о наказании для участников беспорядков.

По словам Пескова, руководитель республики наводит порядок в своем регионе, это его прерогатива, а Кремль его, "разумеется", поддерживает. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Меликов сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о том, какое наказание грозит участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. По его словам, необходимо "объективно разобраться и объективно наказать в первую очередь тех, кто организовал, спровоцировал это мероприятие и вовлек туда людей". При этом те, кто "просто стоял с флагом Палестины", наказаны не будут, добавил Меликов, комментируя просьбу бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова простить участников беспорядков.