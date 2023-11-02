В Екатеринбурге юбилей органа филармонии отметили концертом под открытым небом

Екатеринбургский орган отметил свой 50-летний юбилей. В честь этого в самом центре уральской столицы прошел концерт под открытым небом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, сотни людей пришли поздравить этот инструмент Свердловской филармонии и насладиться его звучанием. Органный концерт состоялся на импровизированной сцене в пешеходной зоне улицы Вайнера. Известный российский органист Тарас Багинец представил получасовую программу.

В частности, слушатели познакомились с искусством Средневековья, Ренессанса и лучшими достижения эпохи барокко. Также они узнали об истории органного искусства в XIX и XX веках и творчестве легендарного Иоганна Себастьяна Баха.

Как уточнили в мэрии, орган Sauer входит в пятерку крупнейших в России. Творческие проекты с его участием уже давно стали брендом уральской столицы и всего региона.

Стоит отметить, что ранее Свердловская филармония ни разу не выступала на улице Вайнера.