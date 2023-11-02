02 Ноября 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге юбилей органа филармонии отметили концертом под открытым небом

Екатеринбургский орган отметил свой 50-летний юбилей. В честь этого в самом центре уральской столицы прошел концерт под открытым небом.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, сотни людей пришли поздравить этот инструмент Свердловской филармонии и насладиться его звучанием. Органный концерт состоялся на импровизированной сцене в пешеходной зоне улицы Вайнера. Известный российский органист Тарас Багинец представил получасовую программу.

В частности, слушатели познакомились с искусством Средневековья, Ренессанса и лучшими достижения эпохи барокко. Также они узнали об истории органного искусства в XIX и XX веках и творчестве легендарного Иоганна Себастьяна Баха.

Как уточнили в мэрии, орган Sauer входит в пятерку крупнейших в России. Творческие проекты с его участием уже давно стали брендом уральской столицы и всего региона.

Стоит отметить, что ранее Свердловская филармония ни разу не выступала на улице Вайнера.

Теги: орган, филармония, юбилей, концерт


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Ранее 31.10.2023 08:30 Мск Свердловская филармония отпразднует 50-летие органа концертом на Вайнера

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