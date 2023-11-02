На стройку в Екатеринбурге, где взорвались газовые баллоны, приехал прокурор

Прокурор Верх-Исетского района Екатеринбурга Алексей Лобазов выезжал на стройку, где из-за взрыва газовых баллонов пострадали рабочие. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда при выполнении работ. Будет установлено ответственное лицо организации, в обязанности которого входило осуществление контроля за соблюдением техники безопасности в ходе строительства дома", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, речь идет о стройке ЖК "Нагорный". В министерстве здравоохранения Свердловской области журналистам сообщили, что от взрыва пострадали двое рабочих. Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести с различными травмами были госпитализированы в одно из лечебных учреждений Екатеринбурга. В полиции добавили, предварительный диагноз у обоих – "ожоги верхних дыхательных путей и переломы нижних конечностей". Они доставлены в ЦГБ №23.

Помимо прокуратуры, свою проверку также организовали в региональном СКР.