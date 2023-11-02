УК выплатит компенсацию екатеринбуржцу за падение снега на его авто

ООО УК "Единый Стандарт" оплатит жителю Екатеринбурга ремонт автомобиля, на который сошел снег с обслуживаемого компанией дома. Подробнее о том, что произошло Накануне.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Все случилось в ноябре прошлого года у дома на улице Воеводина. Владислав припарковал свою "Киа Рио" у здания, после чего на автомобиль упала снежно-ледяная масса. От удара были повреждены крыша и лобовое стекло, ремонт, по оценке экспертов, обошелся бы владельцу в 91,2 тыс. рублей. Однако екатеринбуржец отдал за ремонт чуть больше - 94 тыс. 100 рублей.

Весь понесенный ущерб, как посчитал Владислав, ему должна была возместить УК, однако там его требование проигнорировали. Тогда дело дошло до суда. Помимо 94 тыс. 100 рублей мужчина теперь требовал еще и расходы на оплату услуг специалиста-оценщика – 6 тыс. рублей, на представителя – 50 тыс. рублей, почтовые расходы – 2 тыс. 743 рубля и 3 тыс. 23 рубля госпошлины.

Представитель компании в суде заявил, что накануне происшествия вся крыша дома была очищена от снега, а потому, если что-то и упало на автомобиль истца - это с самовольно установленных жильцами козырьков балконов. Более того, владелец авто видел таблички о возможном сходе снега, но все равно припарковал машину менее чем в метре от стены.

С последним доводом Ленинский районный суд согласился, в связи с чем размер причиненного вреда был уменьшен вполовину: ущерб – 47 тыс. 50 рублей, расходы на оплату услуг специалиста-оценщика – 3 тыс. рублей, на отправку телеграммы – 807 рублей, расходы на представителя – 20 тыс. рублей и 1 тыс. 511 рублей госпошлины. Обе стороны остались недовольны решением и обратились уже в Свердловский областной суд.

Судебная коллегия отметила, что имущественный вред был причинен екатеринбуржцу из-за некачественно оказанной услуги УК "Единый Стандарт", а потому с ответчика следует взыскать еще и штраф за то, что сразу не выплатил горожанину запрашиваемую компенсацию. Благодаря этому, Владислав также получит от УК компенсацию на 23 тыс. 525 рублей больше, чем было решено судом первой инстанции.