02 Ноября 2023
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Фото: СУ СК России по Свердловской области

Суд арестовал молодого уральца, избившего битой троих подростков

На Среднем Урале суд отправил под арест парня, избившего битой троих человек.
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Напомним, инцидент произошел вечером 28 октября в селе Кашино Сысертского района. Трое несовершеннолетних незадолго до этого повздорили с младшим братом задержанного, а тот в ответ поколотил их битой. Пострадавшие подростки получили серьезные травмы, им требовалась медицинская помощь.

Против парня возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, сегодня суд, рассмотрев ходатайство следователя СК, заключил фигуранта под стражу. Ему уже предъявлено обвинение. Под арестом молодой человек будет находиться до 30 декабря этого года.

Сейчас расследование продолжается. Для определения тяжести вреда здоровью избитых подростков проводятся судебно-медицинские экспертизы.

Как добавил руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, сотрудники территориального ОВД оперативно задержали подозреваемого: им оказался уралец 2003 года рождения, ранее не судимый.

"Собранные материалы были направлены в региональный СКР для принятия процессуального решения", - отметил полковник Горелых.

Напомним, что ситуацией с избиением подростков на Урале заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Теги: бита, избил, суд, арест, СК


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