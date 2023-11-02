02 Ноября 2023
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Фото:В.Н. Горелых

Чиновник Минобороны арестован за махинации с пиломатериалами для войск СВО

Замдиректора департамента военного имущества Минобороны РФ Владимир Шишов арестован по уголовному делу о махинациях с поставками леса в зону проведения СВО, сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, следствие проверяет контракты на сумму более 1 млрд рублей, заключенные между ООО "ИФК "РНГС Капитал" и военным ведомством. Речь в них идет о поставках коммерческой фирмой пиломатериалов для строительства фортификационных сооружений, в том числе окопов и блиндажей, в зоне СВО.

Газета пишет, что в 2022 году "ИФК РНГС Капитал" выиграло тендер на поставку пиломатериалов Минобороны. Однако стоимость материалов не соответствовала рыночным ценам, выяснили следователи.

По предварительным подсчетам, только при реализации этого контракта бюджету был нанесен ущерб на сумму 27 млн рублей.

Второй обвиняемый по делу - гендиректор ООО "ИФК "РНГС Капитал" Дмитрий Левченко. Он также заключен под стражу.

Теги: минобороны, сво, махинации, пиломатериалы


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