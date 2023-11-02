Анджелина Джоли осудила действия Израиля в секторе Газа

Актриса и режиссер Анджелина Джоли осудила действия Израиля в секторе Газа.

В соцсетях она опубликовала фотографии последствий удара израильских сил по Газе и назвала удары по территории "преднамеренной бомбардировкой попавшего в ловушку населения" и "убийством".

"Газа была тюрьмой под открытым небом в течение почти двух десятилетий и быстро превращается в братскую могилу. 40% убитых — невинные дети. Убивают целые семьи", - написала актриса. Она добавила: "Отказываясь требовать прекращения огня по гуманитарным соображениям и не позволяя Совету Безопасности ООН навязать его обеим сторонам, мировые лидеры являются соучастниками этих преступлений".

Ранее Джоли в качестве Посла доброй воли и спецспосланника ООН по делам беженцев неоднократно посещала лагеря беженцев в зонах конфликта на Ближнем Востоке и пыталась привлечь внимание к гуманитарным проблемам в регионе.