02 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба МИД РФ

Захарова: ВСУ специально ударили по месту, где работали журналисты в Донецке

ВСУ намеренно нанесли повторный удар по Донецку в тот момент, когда на месте первого удара работали спасатели, медики и журналисты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Украинские военные специально выждали паузу, чтобы гарантировать жертвы", - отметила она в ходе брифинга.

По словам Захаровой, журналисты прибыли для освещения последствий ракетных залпов по железнодорожному вокзалу и попали под повторный обстрел.

Напомним, поздним вечером 31 октября украинские боевики нанесли мощный артиллерийский удар по тыловому Буденновском урайону Донецка, в результате возник большой пожар.

Пожар вскоре был локализован. Но, как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, по меньшей мере погибли два человека и 12 получили ранения, в том числе три журналиста "Известий". Получил осколочное ранение и оператор телеканала "Звезда". При исполнении служебных обязанностей погиб пожарный Сергей Осипенко.

Теги: захарова, донецк, журналисты, известия


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