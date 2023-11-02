02 Ноября 2023
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Общество В России
Фото: kremlin.ru

75% россиян до сих пор не знают, в честь чего учрежден День народного единства

Только четверть россиян в курсе, чему посвящен День народного единства. 59% граждан не знают, что ответить на соответствующий вопрос. Еще 16% называют что угодно – распад СССР, День Конституции и т.д. – кроме правильного ответа, таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Что до единства нации, то его сейчас ощущают 56% респондентов. 35% - не ощущают единства.

Типичный россиянин, полагающий, что народное единство в России скорее есть: женщина (61% vs. 55% мужчин), 60 лет и старше (63%), с хорошим материальным положением (69%), проживающая в городе с населением 100-500 тыс. чел. или селе (по 64%) и предпочитающая телевидение интернету (71%).

Противоположными характеристиками обладают сторонники альтернативной точки зрения ("народного единства в России скорее нет"): чаще это мужчины (39%), моложе 60 лет (34-39%), недовольные своим достатком (53%) и предпочитающие интернет телевидению (47%).

Теги: россияне, единство, страна


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