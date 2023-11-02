Бастрыкин отстранил от работы главу самарского СК из-за иицидентов с мигрантами

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на время отстранил от должности руководителя следственного управления СКР по Самарской области Марата Галиханова.

Как сообщили в СК России, Бастрыкин раскритиковал работу следователей из-за расследования уголовных дел, связанных с преступлениями мигрантов. В региональном ведомстве комиссия из центрального аппарата СКР проведет служебную проверку.

Бастрыкин провел прием граждан, на котором самарцы рассказали, что их 10-летний ребенок стал участником конфликта на детской площадке. После этого родственники одного из детей и его друзья пришли к заявителю, избили главу семью и мужчину, который пытался урезонить стороны. Силовики возбудили уголовное дело, но предъявили обвинение только одному из иностранцев.

Также к председателю СК РФ обратилась жительница Самарской области в связи с убийством ее матери и сестры-инвалида гражданином Узбекистана. После преступления мигрант скрылся у себя на родине, его нашли и поместили в СИЗО. Потерпевшая волнуется, что иностранец избежит ответственности.

Бастрыкин поручил передать оба уголовных дела в центральный аппарат СК России для расследования.

Напомним, ранее в Самаре мигранты толпой напали на русских подростков. После задержания агрессоров оказалось, что у многих из них – проблемы с документами. Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал этот инцидент, отметив, что, по информации МВД, конфликт произошел на бытовой почве. После его заявления дети мигрантов записали видеообращение к губернатору с угрозами в нецензурной форме и выразили уверенность, что им ничего не будет.

Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о том, что установлены дети мигрантов, обматерившие губернатора. Речь идет о двух родных братьях – уроженцах Таджикистана. Старший мальчик арестован, младший помещен в центр временного содержания и будет экстрадирован из России. Хинштейн отметил, что "системная проблема от этого не решена".