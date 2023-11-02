02 Ноября 2023
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский МУП "Гортранс" выплатил долги поставщикам энергоресурсов

Екатеринбургский МУП "Гортранс" выплатил задолженность перед поставщиками энергоресурсов. Речь идет о десятках миллионов рублей.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что у муниципального унитарного предприятия "Гортранс" возникли долги за электричество перед АО "Екатеринбургэнергосбыт" в размере более 100 млн рублей. После этого прокуроры внесли представление об устранении нарушений в адрес главы уральской столицы Алексея Орлова.

В дальнейшем администрация Екатеринбурга предоставила предприятию субсидию в 111 млн рублей для выплаты поставщикам. Как отметили в прокуратуре, в результате задолженность перед АО "Екатеринбургэнергосбыт" была полностью погашена, также частично выплачены долги перед филиалом "Свердловский ПАО "Т Плюс" – свыше 8,5 млн рублей и перед МУП "Водоканал" – 2,6 млн рублей.

"Погашение оставшейся части задолженности за поставленные энергоресурсы остается на контроле прокуратуры", - добавили в ведомстве.

Недавно стало известно, что власти Екатеринбурга запустили экономические механизмы для улучшения ситуации с пассажирскими автобусными перевозками.

Теги: Гортранс, МУП, долги, прокуратура


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