В Новосибирске возник острый дефицит мест на городских кладбищах

В Новосибирске возник дефицит мест на городских кладбищах, из-за этого муниципальные власти планируют расширить существующие территории для захоронений.

"Сейчас в Новосибирске резерв общественных кладбищ практически исчерпан. Эта проблема является чрезвычайно острой для города и требует скорейшего решения", - цитирует "Ъ-Сибирь" представителя городской администрации.

Власти намерены расширить территории четырех кладбищ: Заельцовского, северного, Инского и Южного. Также планируется создать несколько колумбариев для погребения урн с прахом.