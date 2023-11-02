02 Ноября 2023
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Фото: telegram-канал &quot;Свердловская область&quot; / t.me/miduralofficial

Автомагистраль М-12 Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень переименовали в М-12 "Восток"

Автомагистраль М-12 Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень переименована в М-12 "Восток", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В состав автомагистрали М-12 "Восток" включат дорогу Р-351 Екатеринбург – Тюмень.

По поручению президента России Владимира Путина реконструкция трассы М-12 "Восток" обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, республиками Татарстан, Башкортостан и Чувашия.

Работы по продлению магистрали М-12 будут подразумевать, в основном, реконструкцию дорожного полотна. Это даст возможность завершить проект уже в 2024 году.

Напомним, трасса М-12 "Восток"на маршруте "Россия" сократит время в пути от Москвы до Казани с 12 до 6,5 часов, макроэкономический эффект от строительства превысит 2,4 трлн рублей. Автомагистраль пройдет через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан, с продолжением до Екатеринбурга и далее до Тюмени. Её протяженность во Владимирской области – более 218 км. Движение по всем 811 км автодороги от Москвы до Казани запустят в декабре 2023 года.

На новой скоростной трассе установлена автоматическая безбарьерная система взимания платы "Свободный поток" по транспондеру или государственному регистрационному номеру транспортного средства. Оплата по транспондеру происходит в момент проезда по участку, а по номеру автомобиля – возможна без штрафа в течение пяти дней с даты поездки.

Теги: М-12 Восток, Мишустин, переименование трассы


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