02 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Папа Римский обвинил в разжигании новой мировой войны оружейные компании

Папа Римский Франциск заявил, что мир находится в состоянии войны, и виноваты в этом производители оружия.

По мнению Папы Франциска, сторонники мира в очередной раз потерпели поражение – уже не первое со времен Второй мировой войны. "Войны не прекратились. И самой серьезной проблемой по-прежнему остается оружейная промышленность. Один крупный бизнесмен-инвестор, с которым я недавно встретился, сказал мне, что сегодня самые прибыльные инвестиции - это вложения в оружейные компании", - заявил понтифик в интервью итальянской телекомпании RaiUno.

Папа Римский также рассказал, что каждый день разговаривает по телефону с верующими в секторе Газа. "Я каждый день звоню помощнику египетского приходского священника отцу Юсуфу, и он говорит мне: "В приходе у нас разместились 563 человека, почти все христиане".

Теги: папа римский франциск, война, оружейная промышленность


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