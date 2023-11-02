Четырем самолетам пришлось сесть в Челябинске вместо Екатеринбурга

Вчера вечером четыре самолета не смогли приземлиться в "Кольцово", из-за чего были вынуждены совершить посадку в аэропорту Челябинска.

Прибыв в уральскую столицу, самолеты кружили в воздухе, но разрешения на посадку так и не получили. Из-за этого пришлось отправиться на запасной аэродром Челябинска, где, по данным местного аэропорта, пассажиры провели около часа.

В пресс-службе "Кольцово" сообщили, что на этот раз причиной стали не нарушения в работе самолета, а неблагоприятные погодные условия - сильные переохлажденные осадки.

Напомним, что всего несколько дней назад по техническим причинам самолету "Уральских авиалиний" с рейсом "Екатеринбург - Благовещенск" пришлось вернуться в аэропорт "Кольцово". На борту сработал датчик неисправности одной из систем. В связи с этим командир судна принял решение вернуться обратно в аэропорт для безопасности пассажиров.