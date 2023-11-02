Бывшие бойцы "Вагнера" создали отряд "Камертон" в составе спецназа "Ахмат"

Бывшие бойцы ЧВК "Вагнер" создали отряд "Камертон" в составе спецназа "Ахмат", они проходят боевое слаживание на полигонах в зоне проведения военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замкомандира отряда с позывным "011".

По его словам, созданное подразделение готовится выполнять боевые задачи на передовой. Бойцы проходят боевое слаживание на полигонах.

В "Камертоне" бывшими бойцами ЧВК являются командиры, бронетанковая группа, артиллеристы и штурмовые группы, заявил замкомандира отряда.

Ранее о том, что бывшие бойцы ЧВК "Вагнер" переходят на службу в состав спецназа "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, более 170 воинов, имеющих богатый опыт ведения боевых действий как на территории Донбасса и Украины, так и в других горячих точках, изъявили желание продолжить службу в рядах чеченского подразделения "Ахмат".

До этого официальные представители ЧВК "Вагнер" подчеркнули, что любая информация об участии "музыкантов" в боях на СВО не имеет ничего общего с реальностью.