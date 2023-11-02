Екатеринбург стал одним из самых популярных направлений из Москвы на ноябрьские праздники

В московском аэропорту Домодедово назвали самые популярные направления на время предстоящих ноябрьских праздничных дней. Одним из них стала столица Урала.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Домодедово, речь идет о периоде с 3 по 6 ноября. По прогнозам, в этом году в список самых востребованных маршрутов аэропорта войдут российские города Сочи, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград и Новосибирск.

Также составлен ожидаемый топ-5 на международных воздушных линиях – его возглавит Анталья. Кроме нее в пятерку лидеров войдут Ереван, Дубай, Шарджа и Минск.

Напомним, в честь Дня народного единства в 2023 году россияне будут отдыхать три дня подряд – 4, 5 и 6 ноября.

Ранее сообщалось, что большинство работающих жителей Екатеринбурга уже строят планы на отпуск в следующем году.