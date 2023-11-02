В Тюмени на год раньше открыли первую трехуровневую развязку на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы

В Тюмени на год раньше открыли первую трехуровневую развязку на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

По новому третьему ярусу можно проехать в микрорайон Тарманы, что позволит значительно разгрузить участок дороги по улице Дружбы. Протяженность развязки составляет более семи километров. Как отметил начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов, новая развязка удобна не только для местных жителей, но и тех, кто едет через Тюмень.

"Развязка стоит на пересечении магистралей, которые ведут к нашим соседям в Ханты-Мансийский автономный округ — Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ. Это удобно и для тюменцев, и для людей, которые следуют транзитом через Тюмень", - заявил он.

Развязка — часть большого инфраструктурного проекта по созданию из улицы Мельникайте магистрали непрерывного движения. Сейчас в администрации города Тюмени разрабатывают проектную документацию для продолжения улицы до Велижанского тракта.

Отметим, что строительство первой в регионе трехуровневой развязки началось в апреле 2022 года. Стоимость реализации проекта составила около 7 млрд руб. Завершить работы изначально планировалось в 2024 году.



