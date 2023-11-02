Россия прошла пик потребительского бума

Экономисты считают, что потребительскому буму в России приходит конец, такой вывод можно сделать на основе опубликованных Росстатом данных. При этом в Минэкономразвития РФ продолжают заявлять о продолжающемся ускорении роста оборота в розничной торговле, общепите и услугах, отмечает "Коммерсант".

Реальные денежные доходы (с учетом инфляции) населения в третьем квартале в годовом выражении выросли на 4,9% (на фоне провала на 4,3% год назад), а реальные располагаемые доходы (за вычетом обязательных платежей) увеличились на 5,1%.

Эксперты подчеркивают, что число занятых и спрос на труд выходят на "плато" и стабилизируются.