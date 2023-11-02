02 Ноября 2023
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Фото: Администрация республики Дагестан

Глава Дагестана доложил Путину о наказании для участников беспорядков

Глава Дагестана Сергей Меликов доложил президенту России Владимиру Путину о том, какое наказание грозит участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы.

"Я призываю к тому, о чем сказал Владимир Владимирович, о чем сказал глава Следственного комитета – объективно разобраться и объективно наказать в первую очередь тех, кто организовал, спровоцировал это мероприятие и вовлек туда людей", - приводит слова Меликова РИА Новости.

Он добавил, что будут привлечены к ответственности те, кто попадает под соответствующие статьи или уголовного, или административного правонарушения.

Ранее глава Дагестана отреагировал на слова экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова о прощении участников беспорядков. Сергей Меликов заявил, что злоумышленники равны перед законом, а те, кто устраивал погромы в аэропорту Махачкалы, понесут ответственность.

Напомним, Нурмагомедов поддержал призыв не наказывать штурмовавших аэропорт Махачкалы. Он сделал репост публикации чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова с просьбой не ломать судьбы молодых ребят, устроивших погром.

Теги: меликов, махачкала, беспорядки, путин


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