02 Ноября 2023
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Политика Украина
Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Залужный признал тупик контрнаступления: "По учебникам НАТО мы уже должны быть в Крыму"

За пять месяцев контрнаступления Украине удалось продвинуться всего на 17 километров, военные действия зашли в тупик, заявил главнокомандующий украинскими войсками генерал Валерий Залужный в интервью изданию The Economist.

Он сравнил текущую ситуацию на фронте с тем, что было во времена Первой мировой войны. "Как и в Первую мировую войну, мы достигли потолка в применении технологий, который ставит нас в тупик", - заявил Залужный. Он добавил, что для выхода из этого тупика потребуется огромный технологический скачок. "Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет", - считает военачальник.

Залужный отметил, что во многих прогнозах были просчеты. Он также подчеркивает, что не смог обескровить войска России, хотят предполагал, что сделает это. Генерал рассказывает, что по всем расчетам ВСУ должны были двигаться со скоростью 30 км в день и прорывать российские оборонительные линии.

"Если вы посмотрите на учебники НАТО и на математические расчеты, которые мы делали [при планировании контрнаступления], четырех месяцев нам должно было хватить, чтобы добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма. Снова уйти и снова вернуться", - с сардонической успешной говорит Залужный.

Вместо этих успехов генерал наблюдает за тем, как его войска и техника застревают на минных полях на подступах к Бахмуту на востоке, а его поставленное с Запада оборудование подвергается обстрелам российской артиллерии и беспилотников. Та же история разворачивалась и на главном направлении наступления, на юге, где недавно сформированные и неопытные бригады, несмотря на оснащенность современной западной техникой, сразу же столкнулись с проблемами.

Теги: валерий залужный, контрнаступление, всу


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