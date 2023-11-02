Убийцей пары пенсионеров на ЖБИ может быть ныне покойный участковый

Ныне покойный участковый из Екатеринбурга, 35-летний майор Рудольф Габтрахманов может оказаться главным подозреваемым в убийстве 85-летних Петра и Валентины Ильвуткиных на ЖБИ. Участковый якобы нередко появлялся в доме пожилой пары и знал, что у них хранится большая сумма денег.

Как сообщает ЕАН со ссылкой на инсайдера в следственных органах, Габтрахманову было известно, что пенсионеры продали дом. По этой версии, при очередном визите участковый попытался подменить деньги, однако был замечен, из-за чего якобы и напал с ножом на хозяев квартиры. Еще одной уликой являются порезы на руках подозреваемого - по словам источника, экспертиза показала, что они сделаны тем же ножом, которым было совершено убийство.

Напомним, по словам родственников убитых, те перестали выходить на связь 21 октября, а 28 числа трупы Ильвуткиных с ножевыми ранениями были обнаружены в их квартире. Сестра покойной рассказала, что первым на место преступления приехал именно Габтрахманов, и его поведение женщине сразу показалось подозрительным. Участковый, обойдя квартиру, заявил, что пропало 7 млн рублей. Откуда именно он мог знать точную сумму, при том, что это не все деньги пенсионеров, - неизвестно.

По данным Telegram-канала Ural Mash, правоохранитель якобы был игроманом и имел огромные долги, превышающие несколько млн рублей. На украденные деньги он якобы хотел отыграться в подпольном казино, но выиграть не смог. Через несколько часов в доме в переулке Базовом, 50 соседи услышали выстрелы - в подъезде лежал Рудольф Габтрахманов с тремя пулевыми ранениями, одно из которых в голову. В этом доме проживает теща участкового.

В СКР по Свердловской области заявили, что по факту смерти участкового возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ "Доведение до самоубийства". У него остались жена и двое детей.

Вся эта история, по данным издания, может обернуться очередной проверкой из Москвы. В ГУ МВД по Свердловской области столичные гости должны приехать в ближайшее время.