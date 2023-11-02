02 Ноября 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге рабочие пострадали при взрыве баллонов на стройке

В Екатеринбурге взорвались газовые баллоны. В результате пострадали двое строителей.
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Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, рабочие трудились на стройке ЖК "Нагорный" и якобы нарушили технику безопасности. Их увезли с улицы Мельникова в больницу в тяжелом состоянии.

В ГУ МЧС по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что для проверки информации на место выезжали шесть человек личного состава на двух единицах спецтехники.

"Привлечение сил и средств МЧС России не потребовалось. Спасение людей не проводилось", - добавили в ведомстве.

В министерстве здравоохранения региона уточнили, что пострадавшие в состоянии средней тяжести с различными травмами госпитализированы в одно из лечебных учреждений Екатеринбурга.

"Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь", - заверили в областном Минздраве.

Свою проверку по инциденту уже начал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, при выполнении газосварочных работ пострадали двое работников. Сейчас на месте происшествия следователи СК проводят осмотр и опрашивают очевидцев. Отдельно они изучат документацию по соблюдению правил техники безопасности на данном строительном объекте.

Для определения тяжести вреда пострадавших будут проведены экспертизы. По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как добавили в УМВД по Екатеринбургу, сигнал о происшествии поступил в отдел полиции №9 сегодня около 10 часов 15 минут. По имеющейся информации, пострадали рабочие 1988 и 2001 годов рождения. Предварительный диагноз у обоих – "ожоги верхних дыхательных путей и переломы нижних конечностей". Они доставлены в ЦГБ №23.

Теги: баллоны, взрыв, стройка


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