02 Ноября 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Форум «Женщины бизнеса в развитии региона» стал площадкой обсуждения особенностей развития женского предпринимательства в современных условиях

1 ноября во Владимире в рамках федерального проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» прошёл форум «Женщины бизнеса в развитии региона». Его основными организаторами выступили Владимирский областной бизнес-инкубатор и Комитет по развитию женского предпринимательства регионального отделения «Опоры России». В мероприятиях форума приняли участие и.о. Губернатора Александр Ремига, председатель областного отделения «Опоры России», депутат Законодательного Собрания Александр Захаров, министр предпринимательства и туризма Владимирской области Юлия Бояркина. Почётным гостем стала вице-президент «Опоры России» Надия Черкасова.

Ещё несколько лет назад в России число женщин в бизнесе было совсем небольшим. Сегодня их доля в структуре составляет около 40 процентов. Владимирская область – в общем тренде.

«Женщины представлены практически во всех областях бизнеса – от самозанятости и малого предпринимательства до руководства крупными предприятиями. Видим: активное женское предпринимательское сообщество растёт, и мы готовы содействовать этим процессам. Важен диалог: мы готовы мобильно подстраивать инструментарий поддержки под конкретные запросы. На сегодняшний день женский бизнес имеет значительное влияние на экономику страны. Поэтому поддержка и развитие женского предпринимательства являются важными задачами для обеспечения экономического роста. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» предусмотрены меры по улучшению доступа женщин к финансовым ресурсам, обучению и консультациям. Мы предлагаем участницам подумать о том, как они могли бы интегрироваться в региональные экономические процессы, например, включиться в брендинг Владимирской области», – отметил Александр Ремига.

александр ремига(2023)|Фото: avo.ru

«Женский бизнес – это чаще всего социальное предпринимательство. Оно ради созидания, улучшения жизни людей и решения острых проблем общества. И может рассчитывать на поддержку Законодательного Собрания и Правительства области», – добавил Александр Захаров.

Эксперты отмечают, что у женского бизнеса есть своя специфика. В частности, женщины принимают решения дольше, но более взвешенно. Перед реализацией проекта стараются выяснить все «подводные течения» в теории, пройти обучение. К слову, во Владимирской области успешно работает специальная программа «Мама-предприниматель» для женщин, которые стартуют в бизнесе. Там им дают все необходимые знания и заряжают уверенностью в своих силах и возможностях, напомнила Юлия Бояркина.

женский бизнес-форум(2023)|Фото: avo.ru

Быть женщиной-предпринимателем – непросто. Потому что исконная социальная миссия быть матерью, женой, хозяйкой остаётся с ними. Тема сохранения баланса между бизнесом и семьёй стала одной из ключевых на форуме. Также участницы обсудили вопросы самореализации женщин в тур-индустрии, специфику социального предпринимательства, работы в мессенджерах, создания контента в социальных сетях, маркировки интернет-рекламы, масштабирования бизнеса и эффективного тайм-менеджмента.

женский бизнес-форум(2023)|Фото: avo.ru

«Опора России» активно ведёт повестку женского бизнеса с 2015 года. И сегодня мы объединяем 83 тысячи женщин в 52 регионах. Это масштабная созидательная сила. Мы живём в мире постоянных перемен. И адаптивный интеллект – один из ключевых навыков для предпринимателя. Площадка форума помогает наглядно увидеть позитивные примеры развития, поделиться успешными практиками, опытом: для женщин это очень важно, это мотивирует на собственные свершения», – уверена Надия Черкасова.

Мероприятия форума прошли в разных форматах: помимо пленарного заседания, выступлений ведущих экспертов в сфере бизнеса, состоялись интерактивные дискуссии, практические мастер-классы, нетворкинг, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

Теги: женское предпринимательство, форум, социальное предпринимательство, эффективный тайм-менеджемент


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